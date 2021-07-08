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четверг, 08 июля 2021 21:58

В Украине подорожают яйца

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В Украине подорожают яйца
На яйца может вырасти до 40 грн за десяток. Фото: Pexels

В ближайшие недели в Украине может вырасти стоимость яиц.

Об этом сообщила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин, передают "Українські новини".

Стоимость яиц может подняться до 40 грн за десяток. Подорожание яиц в начале года произошло из-за снижения их производства на 25%. Такого не было на протяжении последних 20 лет. Сокращение производства одновременно связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. Снизился экспорта яиц.

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"В июне 2021 цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - выросла на 60 процентов, тогда как цена на яйца упала на 5-7 процентов по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", - добавила Литвин.

Вскоре в Украине могут существенно подорожать мясо и овощи. Причиной эксперты называют рекордные цены на зерновые. В текущем году они достигли 13-летних максимумов на мировых рынках. В результате подорожало зерно и комбикорм, которые являются традиционной составляющей кормов для животных.

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08
июля

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