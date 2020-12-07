Поддержка будет! Зеленский подписал закон о помощи бизнесу и гражданам во время пандемии

Зеленский поддержал бизнес. Фото: Лига

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.

Законами внедряется ряд мероприятий по поддержке населения на время действия карантина. В частности - списание части долгов, одноразовая финансовая помощь, "налоговые каникулы" и прочее, сообщается на сайте президента.

Итак, что подписал Зеленский:

1) Закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2";

2) Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" ;

3) Закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Ранее, Зеленский свои подписью отсрочил введение кассовых аппаратов для ФЛП.