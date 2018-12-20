Почему Украине не подходит четырехдневная рабочая неделя

Сократить рабочую неделю реально для программистов или творческих людей. Если работа конвейерная и не очень интеллектуальная - это не выгодно. Фото: Eurabota.ua

Украинцы работают 40 часов в неделю, 8 часов в день. В то же время страна не готова к сокращению рабочей недели. Наши работодатели не всегда соглашаются на гибкий график или удаленную работу. Считают, если никто не стоит за спиной и не смотрит в монитор, то человек работает неэффективно, рассказала Gazeta.ua эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

"Уменьшить количество рабочих дней до четырех удастся, когда работа будет на результат. Сейчас мы видим, что большинство просто отсиживает часы в офисе", - говорит эксперт.

Сократить рабочую неделю реально для программистов или творческих людей. Если работа конвейерная и не очень интеллектуальная - это не выгодно. Люди получают зарплату за отработанные часы. Поэтому пытаются наоборот работать еще больше.

"Если украинцы будут работать четыре дня, то на пятый найдут себе подработку. В то же время самим работодателям невыгодно сокращать рабочую неделю. Им придется нанимать больше людей, чтобы не было простоя", - отмечает Татьяна Пашкина.

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По ее словам, официально трудоустроены работники должны получать деньги за сверхурочное рабочее время.

"Бывают компании с гибкой политикой. Например, если сегодня задержались на работе, то имеете право завтра прийти позже. В то же время в рамках одного предприятия может быть несколько рабочих графиков. Продажники, как правило, подстраиваются под клиентов. Программисты и маркетологи вообще могут работать из дома", - отмечает эксперт рынка труда.

По словам экономиста Александра Охрименко, в Европе работу считают не по дням, а по часам. Поэтому 4-дневная рабочая неделя не означает возможности работать меньше.

"Придется отработать определенное количество часов, чтобы получить свою зарплату. В то же время четыре дня вы будете работать интенсивнее, чем работали пять. Так, в немецкой компании обеденный перерыв длится не более 20 минут. Там даже регламентируется время на туалет. Знаю случаи, когда украинцы ехали работать в Германию, но их хватило на один контракт на полгода", - говорит Охрименко.

В мире компании сокращают рабочую неделю до четырех дней. Таким образом повышают производительность труда и уменьшают профессиональное выгорание сотрудников. Рабочий график уже изменили отдельные работодатели в Великобритании, Японии, Новой Зеландии.