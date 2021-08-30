Почему украинцы должны заполнять нулевую декларацию - объясняет министр

С 1 сентября в Украине начинается кампания по добровольному декларированию. Украинцам, задекламировавшим активы и оплатившим сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Со временем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность

"Есть ряд причин, почему нужно воспользоваться возможностью добровольно задекларировать доходы. В частности, со временем будет все сложнее разместить наличные в банках или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода", - сообщил министр финансов Сергей Марченко изданию OBOZREVATEL.

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Граждане, которые воспользуются этой возможностью, смогут спокойно распоряжаться своими активами.

Есть активы, которые не нужно декларировать. Это квартиры, общая площадь которых не превышает 120 кв. м. И жилые дома, зарегистрированные в Украине, площадь которых не превышает 240 кв. м. Также декларировать не нужно нежилые дома некоммерческого назначения, площадь которых не превышает 60 кв. м. Не надо декларировать одно транспортное средство личного некоммерческого использования.