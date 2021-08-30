Почему украинцы должны заполнять нулевую декларацию - объясняет министр

 
Ексклюзивы
1/5
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 486
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 963
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 936
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 5985
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 10908
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 900
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1737
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 972
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 648
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 972
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1584
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1215
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1710
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 486
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
понедельник, 30 августа 2021 16:45

Почему украинцы должны заполнять нулевую декларацию - объясняет министр

1 Комментировать

С 1 сентября в Украине начинается кампания по добровольному декларированию. Украинцам, задекламировавшим активы и оплатившим сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Со временем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность
Со временем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность

"Есть ряд причин, почему нужно воспользоваться возможностью добровольно задекларировать доходы. В частности, со временем будет все сложнее разместить наличные в банках или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода", - сообщил министр финансов Сергей Марченко изданию OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговая амнистия демотивирует платить налоги - эксперт

Граждане, которые воспользуются этой возможностью, смогут спокойно распоряжаться своими активами.

Есть активы, которые не нужно декларировать.

Это квартиры, общая площадь которых не превышает 120 кв. м. И жилые дома, зарегистрированные в Украине, площадь которых не превышает 240 кв. м.

Также декларировать не нужно нежилые дома некоммерческого назначения, площадь которых не превышает 60 кв. м.

Не надо декларировать одно транспортное средство личного некоммерческого использования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему украинцы должны заполнять нулевую декларацию - объясняет министр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

Председатель правительства застрелил жену и себя

Убили президента и премьера

Хотинскую крепость захватили за день

Фани Каплан сделала покушения на Ленина

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 15256
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 11025
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 7632
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 6741
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7
 Просмотров: 5985
Экономика
Налоговая амнистия: как подать добровольную декларацию
Налоговая амнистия: как подать добровольную декларацию Просмотров: 81
Правительство за месяц должно установить новую цену на электроэнергию
Правительство за месяц должно установить новую цену на электроэнергию Просмотров: 216
Нафтогаз повысил цены на сентябрь
Нафтогаз повысил цены на сентябрь Просмотров: 603
Валюта подорожала: свежий курс от НБУ
Валюта подорожала: свежий курс от НБУ Просмотров: 711
Зарабатывала 20 долларов в месяц - как найти свою профессию и увеличить заработки
Зарабатывала 20 долларов в месяц - как найти свою профессию и увеличить заработки
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
3
Испытали атомную бомбу
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
2
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Голосов: 26826
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть