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Налоговая амнистия: как подать добровольную декларацию

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С 1 сентября начинается однократное добровольное декларирование.

На сайте Минфина разместили инструкцию по подаче декларации.

Нужно подать декларацию в Государственную налоговую службу Украины. Это можно сделать через частную часть электронного кабинета в разделе "Одноразовая (специальная) добровольный декларация".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Перед подачей декларации наличные средства нужно разместить в банках Украины
Перед подачей декларации наличные средства нужно разместить в банках Украины

Добровольную декларацию в электронной форме подает лично декларант. До ее подачи наличные средства нужно разместить в банках Украины. "Декларировать могут физические лица-резиденты, в том числе самозанятые лица и физические лица-нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и плательщиками налогов", - пояснили в Минфине.

Подать декларацию можно до 1 сентября 2022 года.

Запрещено подавать декларацию малолетним и несовершеннолетним или недееспособным лицам. Также нельзя людям, в отношении которых Украина применила специальные ограничительные санкции.

Запрещено подавать лицам, которые с 1 января 2005 года подавали или должны подавать декларации в соответствии с законом.

Задекларировать нужно земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости, транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы. А также другое ценное движимое имущество: предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия.

К декларации также нужно подать валютные ценности. В частности, банковские металлы, национальную и иностранную валюту. А также права требования, в том числе депозит, средства, одолженные третьим лицам.

Объектами декларирования не могут быть активы, полученные в результате совершения уголовного преступления и активы, принадлежащие декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство. Также средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи добровольной декларации находятся в наличной форме. А также активы декларанта, которые находятся на счетах финансовых учреждений и расположены или зарегистрированы на территории страны, признанной государством-агрессором.

Есть активы, которые не требуют представления декларации.

Это квартиры, общая площадь которых не превышает 120 кв. м. И жилые дома, зарегистрированные в Украине, площадь которых не превышает 240 кв. м.

Также декларировать не нужно нежилые дома некоммерческого назначения, площадь которых не превышает 60 кв. м.

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Не надо декларировать одно транспортное средство личного некоммерческого использования.

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан. Закон позволит гражданам, уклонявшимся от уплаты налогов, открыть текущее финансовое состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010-го были государственными топчиновниками или народными депутатами.

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