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среда, 02 октября 2019 21:10

Почему продукты не дешевеют

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Почему продукты не дешевеют
Чем меньше валютизирована экономика, тем меньше курс иностранной валюты влияет на цены внутри страны. Фото: Depositphotos

В Украине цены по сравнению с прошлым годом выросли в 2-2,5 раза. Это связано с тем, что экономика была адаптирована под курс 26-27 грн/долл., рассказал Gazeta.ua финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"Ни один предприниматель по собственному желанием не будет уменьшать цену, если она уже выросла. А контролировать их не можем, ведь государственное регулирование отменили. Кроме того, спрос на молочку, мясо, овощи падает. Люди покупают меньше, потому что денег не хватает. Понятно, что производители и продавцы будут увеличивать стоимость, чтобы компенсировать убытки", - добавляет Лупоносов.

По словам аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, на стоимость товаров и услуг влияет соотношение спроса и предложения.

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"Импортеры не будут снижать стоимость товаров, если спрос на них устойчив, при этом рост реальных доходов населения опережает рост производительности труда", - отмечает аналитик.

Чем меньше валютизирована экономика, тем меньше курс иностранной валюты влияет на цены внутри страны, добавляет он.

2 октября доллар подорожал на 36 коп. Нацбанк установил курс 24,55 грн/долл. До этого доллар в основном дешевел. Самый низкий курс был 30 сентября - 24,08 грн/долл.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Сейчас вы читаете новость «Почему продукты не дешевеют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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02
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