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понедельник, 04 марта 2019 21:11

Почему не удается преодолеть бедность в Украине: мнение финансиста

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Почему не удается преодолеть бедность в Украине: мнение финансиста
В прошлом году около 500 тыс. домохозяйств потеряли субсидии из-за роста доходов. Фото: Голос Карпат

Правительство не понимает природу бедности в Украине. Считает, что надо увеличивать количество рабочих мест, повышать социальные стандарты. На самом деле у нас другая проблема - люди получают низкую зарплату, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Конечно, можно создать 2-3 миллиона рабочих мест. Даже с зарплатой 10 тысяч гривен. Но что эти деньги с учетом современных тарифов, роста цен? Это фактически законсервирована трудовая бедность", - говорит эксперт.

По его словам, надо менять перераспределение общественного продукта через фонд оплаты труда.

"Сегодня большая часть украинского экспорта - примитивные сырьевые товары или полуфабрикаты. На них платить высокую зарплату невозможно. Надо увеличивать уровень добавленной стоимости. Проводить политику демонополизации экономики. Иначе крупные корпорации будут заинтересованы платить людям меньше. Сверхприбыли будут прятать в собственные карманы", - объясняет Алексей Кущ.

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По его словам, в прошлом году ослабление инфляции и курсовая стабильность гривны дали больше, чем все меры правительства.

"Правительство повышает пенсии и зарплаты по методу "двух рук". Первая дает деньги. Другая вытягивает их из карманов бюджетников из-за увеличения тарифов. В прошлом году около 500 тысяч домохозяйств потеряли субсидии. Это около 1,5 миллионов человек. Им не начислили помощь из-за роста доходов", - подчеркивает эксперт.

Правительство запланировало ряд мероприятий, чтобы снизить уровень бедности в Украине. Соответствующую стратегию Кабмин утвердил 20 февраля 2019-го. Основной акцент в документе - помочь человеку найти работу. Тогда он сможет обеспечивать себя.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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