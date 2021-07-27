Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта

Подорожание электроэнергии должно было состояться еще с 1 июля. Однако правительство отложило его на месяц. Поэтому рынок ежемесячно получает огромные убытки, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Святослав Павлюк.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Экономически обоснованная цена электроэнергии для населения - 2,80-3,20 грн/кВт-час

"Решение постоянно переносят, потому что правительство боится его принять. Политики понимают, что следствием будет, недовольство населения и вероятно отставка в октябре-ноябре. В Украине не проводится информационная кампания, зачем нужно повышать тариф на электроэнергию. Украинцы убеждены, что нынешние 1,68 гривны платят именно за киловатты. На самом деле из этой суммы на электроэнергию идет 1 копейка. Остальные - фактически стоимость доставки", - говорит Павлюк.

Экономически обоснованная цена электроэнергии для населения - 2,80-3,20 грн/кВт-ч.

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"Тариф включает несколько основных составляющих. Это стоимость электроэнергии как товара. Плюс транспортировка магистральными линиями передачи, распределительными сетями. Дополнительно еще - наценка поставщика и налог. На оптовом рынке электроэнергии цена колеблется между 1,20 - 1,40 гривнами. По длительных контрактах она будет 1,10- 1,20. Плюс стоимость доставки. Транспортировка высоковольтными системами передачи стоит 35 копеек, распределительными сетями - около 1,20 гривны. Плюс наценка поставщика - около 10 копеек. Так выходим на стоимость 2,80-3,20 гривен за киловатт. В этом коридоре будет конечная цена для населения", - пояснил Святослав Павлюк.

Тариф 1,68 грн/кВт-час для населения не является экономически обоснованным. Себестоимость составляет почти 90 коп. за кВт-ч для Энергоатома. И где-то 70 коп. для Укргидроэнерго. Тариф должен быть не менее 2,5 грн. Это себестоимость 90 коп. и 1,68 грн - расходы на распределение, рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Правительство предлагало разделить потребителей на четыре категории: потребляющих до 100 кВт-ч; от 100 до 300 кВт-ч; от 300 до 500 кВт-ч; более 500 кВт-ч.