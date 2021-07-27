Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта

Подорожание электроэнергии должно было состояться еще с 1 июля. Однако правительство отложило его на месяц. Поэтому рынок ежемесячно получает огромные убытки, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Святослав Павлюк.
"Решение постоянно переносят, потому что правительство боится его принять. Политики понимают, что следствием будет, недовольство населения и вероятно отставка в октябре-ноябре. В Украине не проводится информационная кампания, зачем нужно повышать тариф на электроэнергию. Украинцы убеждены, что нынешние 1,68 гривны платят именно за киловатты. На самом деле из этой суммы на электроэнергию идет 1 копейка. Остальные - фактически стоимость доставки", - говорит Павлюк.
Экономически обоснованная цена электроэнергии для населения - 2,80-3,20 грн/кВт-ч.
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"Тариф включает несколько основных составляющих. Это стоимость электроэнергии как товара. Плюс транспортировка магистральными линиями передачи, распределительными сетями. Дополнительно еще - наценка поставщика и налог. На оптовом рынке электроэнергии цена колеблется между 1,20 - 1,40 гривнами. По длительных контрактах она будет 1,10- 1,20. Плюс стоимость доставки. Транспортировка высоковольтными системами передачи стоит 35 копеек, распределительными сетями - около 1,20 гривны. Плюс наценка поставщика - около 10 копеек. Так выходим на стоимость 2,80-3,20 гривен за киловатт. В этом коридоре будет конечная цена для населения", - пояснил Святослав Павлюк.
Тариф 1,68 грн/кВт-час для населения не является экономически обоснованным. Себестоимость составляет почти 90 коп. за кВт-ч для Энергоатома. И где-то 70 коп. для Укргидроэнерго. Тариф должен быть не менее 2,5 грн. Это себестоимость 90 коп. и 1,68 грн - расходы на распределение, рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.
Правительство предлагало разделить потребителей на четыре категории: потребляющих до 100 кВт-ч; от 100 до 300 кВт-ч; от 300 до 500 кВт-ч; более 500 кВт-ч.
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