Подорожание электричества снова перенесут - назвали причину

Кабмин решил перенести повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа по 1 сентября. Цена в 1,68 грн/кВт-ч будет действовать до конца лета.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО На заседании правительства примут решение, по которому держат тариф на электроэнергию

Решение о продлении специальных обязательств, благодаря которым держат тариф, примут на ближайшем заседании правительства.

"Очевидно, что в действительности не существует ни одного оптимального механизма ПСО, который бы правительство ввело для сдерживания роста цен на электроэнергию для населения. В таком случае для регулирующих органов единственный действенный механизм - вводить ограничения цен на разных сегментах рынка", - сообщил бывший директор "Энергорынка" Юрий Саква в комментарии изданию "Главком".

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Экономически обоснованная цена, по словам Саквы - 3,5 грн/кВт-ч. Она покрывает расходы на транспортировку и генерацию электроэнергии.

Тариф 1,68 грн/кВт-ч для населения не является экономически обоснованным. Себестоимость составляет около 90 коп. за кВт-ч на Энергоатоме. И где-то 70 коп. для Укргидроэнерго. Тариф должен быть не менее 2,5 грн. Это себестоимость 90 коп. и 1,68 грн - затраты на распределение. Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Правительство предлагало разделить потребителей на четыре категории: потребляющих до 100 кВ-ч; от 100 до 300 кВт-ч; от 300 до 500 кВт-ч; от 500 кВт-ч и более.