Как подорожает электроэнергия - эксперты

1 августа в Украине изменятся тарифы на электроэнергию. Сейчас население платит 1,68 грн за кВ-ч. Кабмин разрабатывает новый тариф.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Семей, которые в Украине тратят более 100 киловатт - 9 млн. Они потребляют 24 мдрд киловатт-часов

"Тариф одна гривна 68 копеек за киловатт-час для населения не является экономически обоснованным. Себестоимость составляет около 90 копеек за киловатт-час на Энергоатоме. И где-то 70 копеек для Укргидроэнерго, - рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии ТСН.

Тариф должен быть не менее 2,5 грн, считает эксперт. Это себестоимость 90 коп. и 1,68 грн - затраты на распределение.

Правительство предлагало разделить потребителей на четыре категории: потребляющих до 100 кВ-ч; от 100 до 300 кВт-ч; от 300 до 500 кВт-ч; от 500 кВт-ч и более.

"С точки зрения тех данных, которые у нас есть по себестоимости, стоимость произведенной электроэнергии на АЭС, ТЭС, ГЭС, где примерно цена должна быть до четырех гривен за один киловатт. Это для тех, кто до 100 киловатт использует. Кто платил бы от 100 киловатт до 600-800 киловатт - там цена должна была быть от двух с половиной до трех гривен ", - сказал ТСН эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Для потребителей, которые используют до 100 кВт-ч, в Минрегионе рассматривают тариф ниже нынешних 1,68 грн.

Домохозяйств, потребляющих до 100 кВт-ч, - 6 млн. Они используют 4 млрд кВт-ч. Семей, которые тратят более 100 кВт-ч - 9 млн. Они потребляют 24 млрд кВт-ч.

"От 100 киловатт до 600 - будет где-то две с половиной гривны. Это на первом этапе. Потом он возрастет примерно до трех с половиной гривен. Это то, что мы сейчас должны платить. Это реальная стоимость", - рассказал Корольчук.

Новые тарифы еще не обнародовали.

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"Дата 1 августа условна. Пока же не обнародован ни один из проектов постановления Кабмина об установлении каких-то новых специальных обязанностей", - отмечает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

С июня 2020-го до июня 2021 года в Украине подорожали все коммунальные услуги. Больше всего вырос в цене газ - на 175%. В среднем коммуналка за год подорожала на четверть.

Кабмин отложил повышение цен на электроэнергию для населения до 1 августа. 29 июня правительство сохранило нынешнюю цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час. В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час. Тогда установили единую цену - 1,68 грн/кВт-час.