Платные камеры в СИЗО принесли бюджету 5 млн грн

5 млн грн для госбюджета принесла услуга по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах.

"За счет этих поступлений продолжаются ремонты в бесплатных камерах следственных изоляторов", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

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В 28 следственных изоляторах Украины открыты камеры с лучшими бытовыми условиями.

Автор: Министерство юстиции Украины

Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 ввел экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах, который продлится до 31 декабря 2021-го. В Лукьяновском СИЗО Киева находится самая дорогая камера в Украине. В ней стоимость проживания в сутки составляет 2 тыс. грн, за неделю - 8 тыс. грн, месяц - 12 тыс. грн.