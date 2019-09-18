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среда, 18 сентября 2019 21:10

Первая работа: какие зарплаты предлагают студентам

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В больших городах студентам в среднем готовы платить 7-10 тыс. грн.

Некоторые работодатели предлагают вакансии с оплатой свыше 25 тыс. грн. Например, менеджеру-замерщику натяжных потолков на полный рабочий день обещают 20-30 тыс. грн, курьеру - 15-25 тыс. грн. Операторы call-центра могут зарабатывать от 7 до 25 тыс. грн в месяц, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua
  Работодатели предлагают вакансии с гибким графиком и частичной занятостью.
Работодатели предлагают вакансии с гибким графиком и частичной занятостью.

Студенты могут совмещать работу с учебой. Работодатели предлагают вакансии с гибким графиком и частичной занятостью.

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Больше всего вакансий для студентов предлагают столичные работодатели. Меньше работы в Харькове и Днепре. Труднее всего трудоустроиться студентам в Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

На украинском рынке труда в последнее время наблюдается дефицит рабочего персонала. Не хватает слесарей, машинистов, сварщиков, токарей. В июле на одну вакансию в сфере "Рабочий персонал" приходилось только одно резюме. Хотя специалистам обещают платить больше средней зарплаты.

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