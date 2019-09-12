Назвали самые востребованные специальности и их зарплаты в Украине

В Украине дефицит слесарей, сварщиков и токарей. Фото: allwork.com.ua

На украинском рынке труда в последнее время наблюдается дефицит рабочего персонала. Не хватает слесарей, машинистов, сварщиков, токарей.

Так, в июле на одну вакансию в сфере "Рабочий персонал" приходилось только одно резюме. Хотя специалистам обещают платить больше средней зарплаты, пишет hh.ua.

Сварщики

Работодатели чаще всего ищут специалистов на зарплату от 15,5 до 31 тыс. грн. О такой сумме идет речь в 46% вакансий. В каждой пятой предлагают выплаты от 31,2 до 42,9 тыс. грн. Судостроительные компании сварщикам готовы платить от 50 тыс. грн. Ищут специалиста с опытом работы, умением работать с техдокументацией.

Слесари

Меньше предлагают слесарям - от 8,6 до 13,4 тыс. грн. Правда в 25% вакансий работодатели готовы платить 13,4-18,3 тыс. грн. Наибольшие зарплаты слесарям предлагают в автомобильной отрасли. Специалист с опытом работы с автомобилями бизнес-класса и премиум-сегмента от трех лет может получать от 25 тыс. грн.

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Машинисты

Предлагают зарплаты от 14 до 21,1 тыс. грн. В четверти вакансий машинистам готовы платить 21,1-28,1 тыс. грн.

Токари

Наименьшие зарплаты у токарей. Чаще всего им предлагают от 5 до 10 тыс. грн. Есть вакансии с заработной платой 10-20 тыс. грн.

Средняя зарплата в Украине составила 10971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.