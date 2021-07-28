Переводы рабочих мигрантов в Украину достигнут $13,3 млрд

Переводы трудовых мигрантов в Украину в этом году достигнут $13,3 млрд, прогнозирует Нацбанк.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Переводы трудовых мигрантов в этом году увеличатся на 11%

"По итогам первых пяти месяцев года, видим рост на 11%. Это по сравнению с тем же периодом 2020-го. По нашему прогнозу, переводы трудовых мигрантов в этом году увеличатся на 11% - до почти $13,3 млрд за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов и упрощения условий пересечения границы из-за ускорения темпов вакцинации", - рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий в интервью "Интерфакс-Украина".

Туристическая активность людей также будет расти. Есть направления отдыха, где достаточно теста, а во многих популярных направлениях - наличие вакцинации.

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"Импорт путешествий в этом году не достигнет докризисных объемов. Но по сравнению с прошлым годом, когда из-за локдаунов международное передвижение было ограниченным, сейчас будет рост. Мы прогнозируем увеличение показателя в этом году до почти $7 млрд с $4,7 млрд в 2020-м. И превышения докризисного уровня - уже в следующем", - добавил Гелетий.

Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству заробитчан. Большинство работает нелегально. Больше всего трудоспособного населения, работающего за границей, украинцы. Об этом рассказал министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы". Количество украинских трудовых мигрантов в 2020 году достигло 3 млн человек.