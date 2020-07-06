Переводить деньги из-за границы можно безопасно и на карту любого украинского банка

Теперь переводить деньги из-за границы в Украину через TransferGo можно не только на карты ПриватБанка. Денежные переводы стали доступными на карты любого банка в Украине.

Во время массового перехода на безналичные платежи сервис TransferGo становится как никогда важным. Удовлетворяет растущие потребности, как новых, так и уже существующих клиентов в этих сложных условиях. Количество клиентов TransferGo во всем мире превысило два миллиона, а общее количество стран, куда можно перевести деньги достигла 63. Среди 2 миллионов клиентов украинцев более 500 000.

"Получали такие запросы от наших клиентов. Наше сотрудничество с ПриватБанком, нашим главным партнером в Украине в течение последних двух лет перешла на новый уровень, и мы рады предоставить возможность переводить деньги на карты всех украинских банков" , - рассказывает Анастасия Фоменко, менеджер по развитию сервиса в Украине.

За время карантина стало меньше возможностей для перевода наличных, поэтому во всем мире люди, которым необходимо отправить деньги своим родным и друзьям, стали больше полагаться на онлайн-сервисы перевода средств.

Перевести деньги с TransferGo можно по номеру карты, по IBAN или на карточку ПриватБанка.

Перевод по номеру карты

Перевод по реквизитам IBAN

Традиционный способ перевода на карту ПриватБанка

TransferGo предлагает несколько сроков доставки переводов независимо от способа получения. Комиссия фиксированная и не меняется независимо от суммы перевода. Доставка - на карту MasterCard или Visa, по реквизитам IBAN, на карту ПриватБанка:

• Сейчас - за 30 минут.

• Стандартная – на следующий день вечером.

• Сегодня - в тот же день до 20:00.

Преимуществом сервиса TransferGo прозрачность - отправитель при создании перевода видит все суммы и сроки, и они не меняются независимо от курса валют или иных факторов, а именно:

Сумму, которая будет списана с его карточки, и она не изменяется;

• Стоимость доставки перевода, является фиксированной и не меняется независимо от суммы перевода;

• Сумма, которая будет зачислена на карту или счет получателя до копейки, и сумма тоже не меняется независимо от стабильности гривны или иной валюты в Украине или в Европе,

• Срок доставки перевода, то есть, когда деньги будут зачислены на карту или счет получателя.

Очень полезная функция сервиса - возможность поделиться статусом перевода с получателем. Это выглядит как ссылку, можно отправить в Viber, Messanger или Whatsapp, с подробной информацией о сумме и срок зачисления. Один клик и получатель все знает о своем переводе.

Еще одна приятная преимущество TransferGo - украиноязычная и русскоязычная служба поддержки. Работая за рубежом в другой языковой и культурной среде важно иметь возможность общаться на родном языке, поэтому специалисты службы поддержки TransferGo работают не только в рабочие часы, а также вечером и в выходные. Каждый пользователь сервиса может позвонить без использования роуминга - поддержка доступна по телефонам в Украине, Польши, Литвы, Великобритании, электронной почте и с помощью мессенджера Facebook.