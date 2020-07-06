Переводить деньги из-за границы можно безопасно и на карту любого украинского банка

Теперь переводить деньги из-за границы в Украину через TransferGo можно не только на карты ПриватБанка. Денежные переводы стали доступными на карты любого банка в Украине.
Во время массового перехода на безналичные платежи сервис TransferGo становится как никогда важным. Удовлетворяет растущие потребности, как новых, так и уже существующих клиентов в этих сложных условиях. Количество клиентов TransferGo во всем мире превысило два миллиона, а общее количество стран, куда можно перевести деньги достигла 63. Среди 2 миллионов клиентов украинцев более 500 000.
"Получали такие запросы от наших клиентов. Наше сотрудничество с ПриватБанком, нашим главным партнером в Украине в течение последних двух лет перешла на новый уровень, и мы рады предоставить возможность переводить деньги на карты всех украинских банков" , - рассказывает Анастасия Фоменко, менеджер по развитию сервиса в Украине.
За время карантина стало меньше возможностей для перевода наличных, поэтому во всем мире люди, которым необходимо отправить деньги своим родным и друзьям, стали больше полагаться на онлайн-сервисы перевода средств.
Перевести деньги с TransferGo можно по номеру карты, по IBAN или на карточку ПриватБанка.
TransferGo предлагает несколько сроков доставки переводов независимо от способа получения. Комиссия фиксированная и не меняется независимо от суммы перевода. Доставка - на карту MasterCard или Visa, по реквизитам IBAN, на карту ПриватБанка:
• Сейчас - за 30 минут.
• Стандартная – на следующий день вечером.
• Сегодня - в тот же день до 20:00.
Преимуществом сервиса TransferGo прозрачность - отправитель при создании перевода видит все суммы и сроки, и они не меняются независимо от курса валют или иных факторов, а именно:
Сумму, которая будет списана с его карточки, и она не изменяется;
• Стоимость доставки перевода, является фиксированной и не меняется независимо от суммы перевода;
• Сумма, которая будет зачислена на карту или счет получателя до копейки, и сумма тоже не меняется независимо от стабильности гривны или иной валюты в Украине или в Европе,
• Срок доставки перевода, то есть, когда деньги будут зачислены на карту или счет получателя.
Очень полезная функция сервиса - возможность поделиться статусом перевода с получателем. Это выглядит как ссылку, можно отправить в Viber, Messanger или Whatsapp, с подробной информацией о сумме и срок зачисления. Один клик и получатель все знает о своем переводе.
Еще одна приятная преимущество TransferGo - украиноязычная и русскоязычная служба поддержки. Работая за рубежом в другой языковой и культурной среде важно иметь возможность общаться на родном языке, поэтому специалисты службы поддержки TransferGo работают не только в рабочие часы, а также вечером и в выходные. Каждый пользователь сервиса может позвонить без использования роуминга - поддержка доступна по телефонам в Украине, Польши, Литвы, Великобритании, электронной почте и с помощью мессенджера Facebook.
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