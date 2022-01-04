Пентагон заказал для Украины патрульные катера Mark VI

Пентагон заказал для Украины 10 патрульных катеров Mark VI в рамках американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales.

США законтрактовали строительство очередных двух судов для дальнейшей поставки ВМС Украины, сообщает Defense Express со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

"Минобороны США 30 декабря 2021-го выдало американской компании SAFE Boats International новый контракт на $25,5 млн на строительство скоростных патрульных катеров. Работы должны завершить до марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Это соглашение является реализацией опциона по контракту, выданному SAFE Boats International оборонным ведомством 30 сентября 2021-го на $84,2 млн. Новый контракт должен полностью финансироваться правительством США за счет средств, выделяемых Украине по программам помощи Building Partner Capacity в 2021-м финансовом году со сроком исполнения до марта 2026 года.

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Выданный контракт является третьим для SAFE Boats на строительство сторожевых катеров Mark VI для Украины. В январе 2021-го эта компания получила первый контракт от Министерства обороны США на $19,9 млн на начало строительства первых двух катеров Mark VI для Украины со сроком завершения работ в декабре 2022 года.

Украинские судостроительные компании подписали с французскими партнерами контракт о строительстве пяти судов для Государственной пограничной службы. Производство будет на верфях Николаева.