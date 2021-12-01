Украина и Франция построят в Николаеве пять пограничных кораблей

Контракт о производстве подписали между украинской компанией "Нибулон" и французской судостроительной компанией ОСЕА. Фото: mvs.gov.ua

Украинские судостроительные компании подписали с французскими партнерами контракт о строительстве пяти судов для Государственной пограничной службы.

Производство будет проходить на верфях Николаева, сообщает сайт Министерства внутренних дел со ссылкой на заявление замминистра Сергея Гончарова.

"В рамках проекта для Украины был важным вопрос локализации и привлечения к производству украинских компаний. По результатам соглашения мы сможем не только создать мощный флот для ГНСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень", - сказал он.

Контракт о производстве подписали между украинской компанией "Нибулон" и французской судостроительной компанией ОСЕА.

Эти пять катеров построят в рамках соглашения, подписанного в 2019 году. В целом она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими банками Европы строительства французских кораблей на сумму €136,5 млн с локализацией части производства в Украине.

Еще 15 кораблей построят во Франции. Передачу первого судна из Франции в Украину планируют осуществить весной 2022 года.

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