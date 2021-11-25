Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

Ракетный эсминец Arleigh Burke из состава шестого флота Военно-морских сил США прошел пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря.

Корабль вместе с союзниками и партнерами по НАТО будет следить за безопасностью в регионе, сообщает пресс-служба ВМС США.

"Эскадренный миноносец типа DDG 51 с ракетным вооружением будет выполнять плановые патрульные операции, в частности контролировать стабильность морских путей", - говорится в сообщении.

Arleigh Burke является одним из четырех эсминцев в составе шестого флота, который размещен в Средиземноморском регионе. Базируется на военно-морской базе порта Рота в Испании. Эсминец закреплен за командованием 65-й оперативной группы реагирования НАТО, которая поддерживает противовоздушную оборону региона.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

В августе Arleigh Burke выполнял плановое патрулирование в Баренцевом и Балтийском морях.

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Утром 25 ноября сообщили, что американский эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) следует в Черное море и начал переход в северном направлении. 18 августа в Черное море вошел ракетный эсминец военно-морских сил Италии Luigi Durand de la Penne.