В Черное море вошел итальянский ракетный эсминец

18 августа в Черное море вошел ракетный эсминец военно-морских сил Италии Luigi Durand de la Penne.
Об этом говорилось на странице Yoruk Isik в Twitter.
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В аккаунте публикуют данные о движении военных кораблей через Босфор. Эсминец прошел через пролив в 4:00.
"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Институт Черноморских стратегических исследований сообщает, что на рассвете 18 августа 2021 года в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne, D 560. Он прервал натовские "каникулы", в течение которых с 27 июля 2021-го в Черном море не было кораблей не черноморских стран НАТО", - подтвердил информацию руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Военно-морские силы Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. Обучение проходило днем и ночью при условном применении вражеского ракетно-авиационного вооружения и средств радио-электронной борьбы.
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