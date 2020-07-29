Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающихся в уходе, ежемесячно к пенсии будут получать 685 грн.

"По инициативе президента Министерство социальной политики последовательно работает над повышением социальных гарантий наиболее уязвимых категорий граждан, прежде всего граждан пожилого возраста", - сообщили в министерстве.

Автор: facebook.com/MLSP.gov.ua Назначать ежемесячные доплаты пенсионерам и выплачивать их будут с 1 января 2020-го.

Размер помощи одиноким пенсионерам составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, - 1712 грн.

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Назначать ежемесячные доплаты пенсионерам и выплачивать их будут с 1 января 2020-го.

Пенсию в Украине получают 11,24 млн граждан. В июле средняя пенсия достигла 3393 грн. Очередной перерасчет пенсий запланировали провести 1 марта 2021 года. Также 1 июля и 1 декабря вырастет прожиточный минимум. Поэтому пенсии тоже индексируют.