Пенсии и социальные выплаты хотят рассчитывать по-новому

С 2022 года базовые объемы для соцвыплат, денежных платежей и взысканий будут расти ежегодно, учитывая инфляцию. Фото: pixabay.com

В 2021 году могут по-новому рассчитывать пенсии, другие социальные выплаты и штрафы.

В соответствующем законопроекте базовые величины для соцвыплат и денежных взысканий предлагают установить на отметке 2100 грн. Внедрить это хотят с 1 июля 2021 года.

Таким образом могут изменить подходы к начислению прожиточного минимума и усовершенствовать сферы его применения, пишет Finance.ua.

Расчетную величину прожиточного минимума хотят поменять:

- для ежемесячных социальных выплат - на базовый объем;

- для расчета штрафов хотят применить базовую величину для денежных выплат и взысканий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты

С 2022 года базовые объемы для соцвыплат, денежных платежей и взысканий будут расти ежегодно, учитывая инфляцию.

Уровень пенсии для каждого пенсионера определяется индивидуально, учитывая его страховой стаж и зарплату, с которой были уплачены налоги.

Законодательство предусматривает, что пенсионные выплаты будут осуществлять без учета зарплаты, кроме особых случаев, прописанных в законах. То есть после назначения пенсии каждый имеет право получать соцвыплаты и параллельно работать.

В правительстве планируют провести индексацию пенсий для всех пенсионеров.