Открыть счет и перевести деньги стало сложнее

Клиентов, которые отказываются выполнять требования финансового мониторинга, банкиры вносят в "черные списки". Фото: Depositphotos

Банки ужесточили контроль за финансовым мониторингом. Так, бизнесмены жалуются, что открыть счет стало сложнее.

Теперь банкиры требуют широкий перечень документов, чтобы понять суть бизнеса. Некоторые банки вообще отказываются выдавать наличными через кассу большую сумму. Им легче отказать клиенту, пишет ubr.ua.

Усложнился процесс перевода средств для населения. Если между двумя конкретными картами постоянно пересылаются деньги, банкиры блокируют операции и просят клиентов документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцы чаще всего переводят деньги

Клиентов, которые отказываются выполнять требования финансового мониторинга, банкиры вносят в "черные списки". Кроме того, закрывают их счета.

Контроль за финмониторингом усилили через крупные штрафы и риск-ориентированный подход Нацбанка.

Государственная фискальная служба провела масштабные проверки бизнеса. В бюджет взыскали более 6 млрд грн.