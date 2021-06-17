Отдых в Украине: какие цены у моря

Жилье на побережье Черного моря подорожает на 15-20% по сравнению с апрелем.

"Рост цен на квартиры или дома в курортный сезон может быть от 10 до 20 процентов - это зависит от расстояния до моря и других сопутствующих вещей, таких как состояние объекта недвижимости, коммуникаций, наличие поблизости достаточной инфраструктуры. Играть роль и спрос на конкретную квартиру или дом - если претендентов несколько, владелец может поднять цену, ведь это рынок", - рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в интервью ТСН.ua.

Автор: Елена Луценко 10 дней на курортах Херсонщины стоят так же, как в Одесской области

Спросом будут пользоваться одно- и двухкомнатные квартиры, расположенные в относительной близости к морю.

Самое дешевое жилье в Одессе, сообщает Booking.com. 10 дней проживания в однокомнатной квартире на окраине обойдется в 7100 грн. Это жилье с собственной кухней и уборной, советской мебелью и опрятным ремонтом. Расстояние до пляжа - 2-3 км, а до центра города - 14 км.

Квартиры возле одного из самых популярных пляжей Аркадия можно снять на 10 дней за 14 или 16 тыс. грн. Это жилье расположено в 1-3 км к морю.

От 17 до 22 тыс. грн за 10 дней стоит квартира недалеко пляжа "Аркадия". Многоэтажка с евроремонтом и балконом с видом на море.

Есть кондиционер, плазменный телевизор, микроволновая печь. До моря 2 км.

Самое дорогое предложение на Booking.com - апартаменты в 700 м от пляжа за 114 тыс. грн за 10 дней. Есть 4 спальни, две гостиные и две гидромассажные ванны. В комплексе есть частный бассейн с видом на море.

В Затоке и Каролино-Бугазе аренда комнаты в гостевом доме с советской мебелью и общим санузлом обойдется от 2600 до 3 тыс. грн. Апартаменты, предлагаемые по цене от 5 тыс. До 7200 грн предусматривают наличие собственной ванной комнаты, но с общей кухней - в комнатах есть только холодильник и чайник. За 8 тыс. грн в Заливе можно на 10 дней арендовать квартиру-студию.

10 дней на курортах Херсонщины стоят так же, как в Одесской области.

У Азовского моря отдых дешевле в полтора-два раза.

"Черное море - это более или менее пригодна инфраструктура. 80-90 процентов инфраструктуры курортов Азовского моря построено еще в советское время - это старые турбазы, малое количество пригодных площадок, где можно отдохнуть с комфортом. Кроме того, курорты Азовского моря - это Запорожская и Донецкая области. Украинцы, выбирая места для отдыха, стараются избегать территорий, приближенных к зоне военного конфликта ", - подытожил Юрий Пита.

Автор: Елена Луценко 80-90% инфраструктуры курортов Азовского моря построено еще в советское время - это старые турбазы, малое количество пригодных площадок для комфортного отдыха

В Кирилловке и Бердянске Запорожской области апартаменты эконом-сегмента обойдутся примерно в ту же цену, как и на побережье Черного моря - от 2500 до 5 тыс. грн. Маленький дом на старой турбазе в селе Азовское на окраине Бердянска сдают за 4 тыс. грн на 10 дней.

В среднем цена на 10-дневную аренду классических номеров на курортах Азовского моря не превышает 10 тыс. грн, а люксовых - 16 тыс. грн.

В этом году 35-40% украинский выберут отдых у моря в Украине. 40% будут отдыхать в странах, которые ослабили карантин для туристов. Остальные 20-25% украинский выберут другие места и виды отдыха.

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Мир постепенно ослабляет карантин. Уже в мае для Украинской были доступны 107 стран мира.

Самые популярные Турция, Греция и Болгария. Курорты в Испании, Франции или Италии еще закрыты.

Открытые для отдыха страны имеют собственные протоколы безопасности: требуют для въезда один или несколько отрицательных ПЦР-тестов, сертификат о вакцинации или двухнедельный карантин.

Летний сезон отпусков планируют посвятить внутреннему туризму более половины украинцев. Об этом свидетельствуют данные ролингового исследования спроса на туристические продукты различных социальных и возрастных групп населения Украины, а также настроения туристической динамики по Украине. Результаты исследования презентовали в Минкульте. По данным исследования, 53,1% респондентов планируют провести отпуск в Украине, и только 10% - уехать за границу.