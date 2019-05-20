Отделение Пенсионного фонда закрывают: подробности

Большинство отделений Пенсионного фонда закроют. Фото: podrobnosti.ua

В Украине закроют 545 из 600 пенсионных отделений. Структуры останутся только в Луганской и Донецкой областях.

"Это означает, что в Пенсионном фонде останутся главные управления на уровне областей. Они будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут на повестке дня Пенсионного фонда", - объяснил глава Пенсионного фонда Евгений Капинус, передает ubr.ua.

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По словам аналитика Тараса Галайды, украинцы обращаются в пенсионные отделений за разъяснениями нововведений. Теперь такой возможности у них не будет.

2017-го в Пенсионный фонд поступило 482 250 обращений граждан. Это на 14% больше, чем 2016-го. В прошлом году граждане подали в Пенсионный фонд 532 330 обращений. Центральный аппарат рассмотрел только 29 970 обращений. Другие 502 360 обработали территориальные органы ПФУ.