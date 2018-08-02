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четверг, 02 августа 2018 11:45

От 370 грн на пациента: что входит в медицинский тариф

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От 370 грн на пациента: что входит в медицинский тариф
Чаще услугами врача пользуются дети до трех лет, или пожилые люди. Фото: MedPrice.com.ua

В Украине базовый медицинский тариф на пациента составляет 370 грн. Отдельно есть коэффициенты как для пожилых людей, так и для детей.

"В Украине тарифы рассчитываются как в Эстонии, Польши или Румынии. Есть определенные подходы для расчета подушной уплаты, которую мы платим раз в год за человека в первичном звене. Когда взяли структуру обращений к врачу, насколько часто люди пользуются услугами врача, анализы делают, сколько это стоит, то получилась такая базовая ставка. Коэффициенты вычисляли по демографической структуре населения. Если применить все коэффициенты, то средняя ставка получается 570 гривен", - рассказал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко, пишет Сегодня.

По его словам, на первый взгляд кажется, что такой суммы в год недостаточно, чтобы оплатить стоимость диагностики или начислить зарплату врачу.

"Категория людей 18-39 лет чаще всего не пользуется услугами врачей. То есть, если вы набираете оптимальное количество практики, то среди этих людей есть пациенты, которые чаще пользуются, есть те, которые вообще не пользуются. Соответственно, общая сумма средств позволяет предоставить тот объем помощи, который гарантирован. То есть, если вы возьмете физическое лицо-предпринимателя - семейного врача, который набрал 1800 человек, то его доход за год будет около миллиона. Но часть людей будет пользоваться его услугами, а часть вообще не будет", - подчеркнул Петренко.

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Чаще услугами врача пользуются дети до 3-х лет, или пожилые люди.

"В этом смысл ставки именно такого уровня тарифа: мы оплачиваем тех, кто больше нуждается. Но когда у нас есть потребность - нам тоже кто-то платит. Солидарен принцип очень хорошо работает в мире", - говорит глава Нацслужбы здоровья.

В июне 2018-го Нацслужба здоровья, которая распоряжаеться средствами на медицину в стране, начала заключать договоры с медучреждениями первичной помощи. Ранее Кабмин утвердил типовую форму договора о медобслуживания населения по программе медицинских гарантий.

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