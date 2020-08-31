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От $250 до $600 тыс. - сколько требуют псевдоактивисты за спокойствие на застройках

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От $250 до $600 тыс. - сколько требуют псевдоактивисты за спокойствие на застройках

Последняя волна роста митингов и блокирования стройплощадок людьми, называющими себя "активистами", связанна с грядущими местными выборами лишь вскользь. Об этом в блоге на сайте thepage.ua рассказывает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак: "Главной целью лидеров протестов является вовсе не борьба за голоса избирателей. Основная цель - это заработать в привычный образ. То есть, собрать деньги с застройщиков", сообщает ukranews.com.

По информации журналистки, с подобным шантажом имели дело практически все крупные компании-застройщики:

"Все они не понаслышке знают и о, "общественных" активистах, и о "политических лидерах", и о "экспертах по градостроительному делу", которые атакуют строительства. Все сводится к одному: нужно заплатить озвученную сумму, чтобы не ломали забор, не крушили технику, не выкрикивали лозунги".

Самая главная цель "откупа" - чтобы вокруг строительства и бренда девелопера не создавалось негативного информационного поля, которое очень вредит репутации компании. Тариф может достичь и полумиллиона долларов за объект.

"Как рассказали девелоперы, последние ценники озвучивались на уровне от $ 250 тыс. до $600 тыс. За эти деньги транспаранты сворачиваются, граммофоны выключаются и братия идет к следующей компании. Это может длиться вечно. Особенно, если застройщик согласится заплатить, ведь аппетит приходит во время еды", - пишет Берещак.

Если же компания не соглашается, то ее объект атакуют по обычному комплексному плану, где есть место самым разнообразным, и, как правило, всегда надуманным жалобам.

"Наиболее ходовыми "претензиями" в этом году стали, как обычно, разрешительная документация, вырубка вековых сосен и, конечно, титул "очередной Укрбуд/Аркада" ко всем, к кому только приходили. Причем довольно часто никаких вековых сосен на участках нет, с местными жителями нормальный застройщик находит общий язык, инвестируя в район, а заявления о "очередном Укрбуде" тянут на статью о клевете", - рассказывает журналистка.

В качестве примера Берещак приводит митинги, которые произошли на прошлой неделе под четырьмя площадками компании "Интеграл-Буд".

"Громкие лозунги и двусмысленные заявления очень напоминают попытку дискредитации застройщика. Несмотря на то, что строительный рынок Украины - это дикий запад, за 17 лет в "Интеграл-Буд" - ни одного недостроя, 74 реализованных проектов, 136 возводимых зданий. У него партнерские программы по ипотеке с крупнейшими игроками - "Глобус Банком" и "Укргазбанком". Несмотря на карантин, ни на одном строительстве компании не останавливали работы. В интересах нормальной компании работать в условиях рынка, когда власть и город всячески поддерживают и помогают развитию качественных проектов, правоохранительная и судебная система защищают частный бизнес от рейдеров, а между девелопером и покупателем - доверительные отношения", - делает вывод Виктория Берещак.

ukranews.com
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