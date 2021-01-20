Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные

Вам говорят, что ваш рабочий день 8 часов. Реально же вы работаете 10. Фото: pexels.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете переноса рабочих дней после праздников. Авторы объясняют, что это негативно влияет на производительность труда, мотивацию работников. К тому же рабочая неделя может длиться по 6 дней, несколько раз в месяц. Это противоречит законодательным требованиям относительно минимального времени отдыха работника.

"Трудовой кодекс Украины нуждается в немедленной модернизации. Именно устаревший формат кодекса и остатки советских традиций мешают выведению бизнеса из тени, дальнейшему развитию страны", - рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

Одна из таких устаревших практик - перенос рабочих дней в выходные из-за праздников.

"В Европе не существует и никогда не было таких переносов. С точки зрения эффективности труда - это неуместно. Иногда таких вынужденных выходных бывает много и в результате это приводит к хаосу: те работают, те не работают, потому что перенесли", - отмечает экономист.

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Самой большой проблемой он считает устаревший Трудовой кодекс.

"Почему у нас так много зарплат в конверте, большая теневая экономика? Потому что Трудовой кодекс Украины - советский. У нас, например, сложно уволить человека. Потому что в Советском Союзе почти не было безработицы, не было увольнений. Для нашего времени это абсурдно. Надо сделать так, чтобы бизнесмен мог быстро уволить работника, когда в этом есть необходимость. Тогда у работодателей не будет необходимости нанимать человека неофициально. Когда украинцы попадают в Польшу, удивляются. Там почасовая оплата труда. В Украине она теоретически есть, но устаревший Трудовой кодекс фактически ее убил. Возникает такая ситуация: вы приходите на работу, где вам говорят, что ваш рабочий день 8 часов. Реально же вы работаете 10 часов", - рассказывает Александр Охрименко.

Большинство работодателей предлагают фиксированную помесячную оплату труда. То есть, за переработки на 1-2 ч. каждый день доплата не предусмотрена.

"В Европе если вы перерабатываете на 47 минут - вам платят за час. Если мало работы, работодатель может уменьшить количество часов для работы. У нас есть большие злоупотребления. Когда просят перерабатывать и оставаться на выходные бесплатно. Пожаловаться некуда, ведь в Трудовом кодексе дополнительная почасовая оплата не предусмотрена", - добавил Александр Охрименко.

Впрочем, от некоторых устаревших норм Украина понемногу отказывается.

"Электронные справки пока более значимы, чем бумажные. Бумажный - это уже вторичный документ. А иметь "бумажку на бумажку" скорее устарелая традиция. Например, теоретически в Украине вы можете пользоваться только приложением "Дія" и не иметь никаких бумажных документов. Конечно, диджитализация требует времени, за день это не сделают. Но если сравнить ситуацию сегодня и 5 лет назад - количество обязательных бумажных документов существенно уменьшилось. А еще лет через 5 - они вообще исчезнут", - считает эксперт.

Верховная Рада хочет запретить перенос выходных и рабочих дней на праздники. Планируется отменить возможность правительству делать такие рекомендации.