Основали старейший банк мира

Старейший банк мира основали в 1472 году. Фото: wikipedia.org

27 февраля 1472 был основан Monte dei Paschi di Siena. Это самый старый банк в мире. Работает до сих пор в городе Сиена, Италия.

Сначала банк фактически выполнял функции ломбарда. Там можно было получить деньги в долг под залог имущества. Идея довольно быстро стала популярной. Многие города-государства организовывали такие учреждения для поддержки местной экономики.

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Сначала банк назывался Monte di Pietà, или Monte Pio. Название произошло от слова "Monte", которое означало кучу денег, привлеченных от вкладчиков и предназначенных для выдачи недорогих кредитов. Банком в современном понимании BMPS стал в 1624 году, после присоединения Сиены к Великому герцогству Тосканскому.

После объединения Италии BMPS воспользовался расширением рынка и стал одним из ведущих в стране. Он первым в Италии начал выдавать ипотечные кредиты. В начале XX века финучреждение стало вторым по величине сберегательным банком в стране. Имело свои отделения в 20 городах по всей Италии.

Финансовый кризис 2007-2008 годов банк пережил относительно благополучно. На конец 2014 года было около 2200 отделений, в том числе 40 за рубежом. Количество клиентов - 4,5 млн. физических и юридических лиц. Банк остается одним из ведущих в Италии.

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