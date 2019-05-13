Ощадбанк выдал миллионный кредит компании бизнесменов в розыске

За кредитные деньги Ощадбанка бизнесмены-беглецы вывозили зерновые на оккупированные территории. Фото: Новое Время

Ощадбанк выдал кредит $22 млн фирмам, которые входят в состав Агроинвестгрупп. Владельцы последней - Николай Кучеренко вместе с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины.

В рамках уголовного производства суд предоставил СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка. Так, за кредитные деньги с октября 2018-го по январь 2019 года должностные лица компаний, входящих в состав Агроинвестгрупп по указанию двух фактических владельцев вывозили зерновые с элеваторов Аграрного фонда на оккупированную территорию Донецкой и Луганской обл. Там перепродавали их по завышенным ценам, сообщает Finbalance.

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За эти деньги финансировали террористические организации ДНР и ЛНР.

Следователи установили, что владельцы Агроинвестгрупп использовали подконтрольные им юридические лица. Среди них Ист Оилс Украины и Финагро.

Нацполиция начала расследование по факту хищения зерна в государственного Агрофонда должностными лицами Агроинвестгрупп 2 февраля. Убытки оцениваются в $100-120 млн. 13 феврале хозяйственный суд Одесской обл. арестовал счета Агроинвестгрупп и Ист Оилс Украины на $2 млн. В марте полиция объявила в розыск владельца агрохолдинга Агроинвестгрупп Николая Кучеренко и его сына Виталия.