Оператор ГТС Украины готов работать по европейским правилам - Шевчович

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович: "Оператор ГТС Украины готов к работе в соответствии с законодательством ЕС". Фото: Цензор.НЕТ

27 декабря в ЕС подтвердили соответствие европейскому законодательству украинского Оператора ГТС.

"Отправил письмо, подтверждающее, что Оператор ГТС Украины отделен от Нафтогаза в процессе анбандлинга", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

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По его словам, оператор ГТС Украины готов к работе в соответствии с законодательством ЕС.

"Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано на газовых переговорах", - подчеркнул Шевчович.

20 декабря в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии договорились о транзите российского газа в Европу. Переговоры продолжались 6 часов. Речь идет о соглашении на пять лет с возможностью продления до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие четыре года.