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среда, 22 июля 2020 16:22

Около 20% автомобилей продают в кредит

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Около 20% автомобилей продают в кредит
Продажи новых автомобилей в 2019 году выросли почти на 15%. Фото: pixabay.com

В 2019 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила около 20%. По сравнению с прошлыми годами, она не изменилась несмотря на рост объемов автокредитования.

Продажи новых автомобилей в 2019-м выросли почти на 15%.

Наиболее часто клиентов интересовали партнерские программы с автодилерами и автопроизводителями, которые позволяли оформить кредит на большую сумму под меньший процент - от 0,01% годовых. Минимальная ставка чаще всего предусматривала первый взнос 50% стоимости автомобиля и непродолжительный срок кредитования - до 12-24 месяцев, сообщает "Финансовый клуб".

В прошлом году выросли объемы автокредитования. По словам директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерии Малаховой, в 2019-м банк выдал более 3600 автокредитов на сумму более 1,7 млрд грн. Это вдвое больше, чем в 2018 году, и в десять раз больше, чем в 2017-м.

Средняя сумма кредита составляла около 500 тыс. грн.

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Аналогичную тенденцию отмечают в Креди Агриколь Банке. Там удалось выдать автокредитов на сумму свыше 3 млрд грн. Следующие по популярности - кредиты наличными на крупные покупки, ремонт, путешествия, перекредитование, приобретение подержанного авто, далее - кредитные карточки и ипотечные кредиты.

В январе-апреле 2020 года украинцы реже брали потребительские кредиты, по сравнению с предыдущим кварталом. Их предлагали в среднем под 34%. В то же время банки не спешили снижать проценты за риски, связанные с введением карантина.

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