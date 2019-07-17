Оформить пенсию станет проще

 
Ексклюзивы
1/5
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 423
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 774
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 612
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 684
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 666
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3114
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1440
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 891
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2016
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 684
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1737
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 900
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1827
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 17:35

Оформить пенсию станет проще

  Комментировать
Оформить пенсию станет проще
Пенсионному фонду открыли доступ к реестрам. Пенсионерам больше не нужно собирать документы, чтобы пересчитали выплаты. Достаточно написать соответствующее заявление. Фото: Depositphotos

Украинцам упростили процесс назначения, перерасчета и выплаты пенсий.

"Правительство 17 июля ввело информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти с целью подтверждения информации о заявителе в отношении прав на льготы, актов гражданского состояния, проблем инвалидности, места жительства", - сообщили в Минэкономразвития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман анонсировал рост минималки

Теперь украинцам не надо самостоятельно собирать документы. Достаточно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Далее Фонд через электронную систему сможет получить всю необходимую информацию о человеке. Ее соответствующие органы власти обязаны предоставить в течение трех дней.

Пенсионному фонду открыли доступ к Государственному реестру физических лиц - налогоплательщиков, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, централизованного банка данных по проблемам инвалидности, Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы, реестров данных о детях дошкольного, школьного возраста, реестров территориальных общин.

В Украине пенсию начисляют согласно средней зарплаты 9081,68 грн. Ранее для вычисления пенсии использовали среднюю зарплату на уровне 7810,88 грн. На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата по стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оформить пенсию станет проще». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Умер последний казацкий атаман

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

Открыли католический университет

Галичанин получил Нобелевскую премию

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Город штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 25797
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 25400
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 22788
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 21449
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
20
 Просмотров: 11746
Экономика
Молдова заинтересовалась украинскими газохранилищами: подробности
Молдова заинтересовалась украинскими газохранилищами: подробности Просмотров: 216
Билл Гейтс скатился со второго места в рейтинге самых богатых
Билл Гейтс скатился со второго места в рейтинге самых богатых Просмотров: 288
Энергосистема Украины перешла к рыночной модели без сбоев. Цены - в установленных рамках
Энергосистема Украины перешла к рыночной модели без сбоев. Цены - в установленных рамках Просмотров: 81
Автогаз начал дешеветь: сколько стоит 17 июля
Автогаз начал дешеветь: сколько стоит 17 июля Просмотров: 198
Как начисляют пенсию украинцам
Как начисляют пенсию украинцам Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
13
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
4
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
2
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
Голосов: 21029
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua