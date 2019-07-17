Оформить пенсию станет проще

Пенсионному фонду открыли доступ к реестрам. Пенсионерам больше не нужно собирать документы, чтобы пересчитали выплаты. Достаточно написать соответствующее заявление. Фото: Depositphotos

Украинцам упростили процесс назначения, перерасчета и выплаты пенсий.

"Правительство 17 июля ввело информационное взаимодействие между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти с целью подтверждения информации о заявителе в отношении прав на льготы, актов гражданского состояния, проблем инвалидности, места жительства", - сообщили в Минэкономразвития.

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Теперь украинцам не надо самостоятельно собирать документы. Достаточно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Далее Фонд через электронную систему сможет получить всю необходимую информацию о человеке. Ее соответствующие органы власти обязаны предоставить в течение трех дней.

Пенсионному фонду открыли доступ к Государственному реестру физических лиц - налогоплательщиков, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, централизованного банка данных по проблемам инвалидности, Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы, реестров данных о детях дошкольного, школьного возраста, реестров территориальных общин.

В Украине пенсию начисляют согласно средней зарплаты 9081,68 грн. Ранее для вычисления пенсии использовали среднюю зарплату на уровне 7810,88 грн. На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата по стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты.