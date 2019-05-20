Обвала не будет: что ждет гривну после заявлений Зеленского

Гривна начнет обесцениваться, если Украина не получит транш МВФ. Фото: epravda.com.ua

Обвала курса гривны в Украине не будет. В то же время заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады придаст нервозности.

"Возможный роспуск Верховной Рады обсуждается уже давно, поэтому эти риски во многом заложены в поведение рынка. Думаю, что нервозности это добавит: нерезиденты станут более сдержанными, приливы валюты снизятся, соответственно, давление на курс усилится", - объяснил аналитик Михаил Ребрик, передает Уніан.

Гривна начнет обесцениваться, если отсрочат получение транша МВФ. В то же время и здесь обвала национальной валюты не будет.

"На валютный рынок также будет влиять конвертация гривневой выручки от продажи урожая мелкими и средними фермерами в июле-августе, рост объемов выплат дивидендов иностранным инвесторам", - добавил аналитик.

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По словам аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, после сегодняшних заявлений Владимира Зеленского гривна на межбанке, наоборот, немного окрепла.

"На этой неделе ожидаем незначительный рост доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,3 гривен. Наличный доллар в банках может торговаться около 26,2-26,4 гривен", - подытожил он.

Национальный банк Украины на 20 мая установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Это на 2 коп. больше, чем было перед выходными. Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,45 грн.