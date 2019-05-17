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суббота, 18 мая 2019 21:10

Доллары под матрасом, депозит или облигации: как украинцы хранят деньги

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Доллары под матрасом, депозит или облигации: как украинцы хранят деньги
Выгодно иметь несколько депозитов одновременно. Хранить деньги небольшими частями как в валюте, так и в гривне. Фото: Кредит 112

Украинцы традиционно меняют гривны на доллары и считают, что так хранят свои деньги. На руках у населения около $83 млрд, говорят в Нацбанке. Если все депозиты перевести в валюту, то получим только $15 млрд, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Раньше на депозитах денег было еще меньше. Это не правильно. Финансы должны работать, а не лежать под матрасом или подушкой. Кроме того, ситуация с банками стабильна. Хранить деньги на депозите надежно, главное найти выгодные условия", - объясняет экономист.

Гривневые депозиты в среднем предлагают под 12,3% годовых. Можно хранить сбережения и под 20 или 6-9%.

"В целом лучше брать средние с минимальными рисками. Однако люди по-разному относятся к этому. Одни категорически отказываются размещать деньги на депозитах, другие несут сбережения исключительно в государственные банки. При этом популярные как долгосрочные, так и краткосрочные вклады. Есть спрос на депозиты до востребования - когда средства можно снять с карточки досрочно", - говорит Охрименко.

По его словам, выгодно иметь несколько депозитов одновременно. Хранить деньги небольшими частями как в валюте, так и в гривне.

Если банк обанкротится, государство гарантирует вернуть вкладчикам 200 тыс. грн.

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"Большинство граждан хранят в банке средства в пределах гарантированной суммы. В то же время депозиты не учитывают возможных курсовых колебаний гривны к иностранным валютам. Их доходность обычно покрывает только уровень инфляции в стране", - объясняет руководитель профессионального клуба застройщиков Руслан Земляной.

Сбережения можно вкладывать в облигации внутреннего государственного займа.

"ОВГЗ имеют несколько преимуществ - высокая доходность, отсутствие налогов и нулевые риски потерять деньги. Однако облигации не доступны для простого населения. Банки предлагают их от миллиона гривен. Бывают предложения и от тысячи. Но не надо забывать о дополнительных расходах на открытие и обслуживание счета", - резюмирует Александр Охрименко.

С начала года гривна укрепилась к доллару на 5,5%. На 17 мая Нацбанк установил официальный курс на уровне 26,34 грн/долл. Обменники продают валюту по 26,38 грн/долл. Покупают - по 26,30 грн/долл.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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