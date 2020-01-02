Объяснили, когда Украина напрямую будет покупать российский газ

В 2014-м Украина была крупнейшим клиентом Газпрома. Фото: Зеркало недели

Украина не готова к прямым поставкам газа из России.

"Мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Газовый рынок Украины должен функционировать исключительно на основании норм Евросоюза, Третьего энергетического пакета. Чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. В правилах ЕС не написано, что ты не должен покупать газ в определенной страны", - сообщил вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Інтерфакс-Україна".

По его словам, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа, как это было до 2014 года.

"Когда создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, не можем запретить компаниям покупать газ у Газпрома в соответствии с их договоренностей. Однако Газпром будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия. Будет одним из игроков", - добавил Кулеба.

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В 2014-м Украина была крупнейшим клиентом Газпрома.

"Украина уже никогда не будет крупнейшим клиентом российской компании, поскольку диверсификация рынков и функционирования газового рынка в нормах ЕС не позволит этого. Возможно, теоретически, Нафтогаз будет покупать газ напрямую у Газпрома на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции и "газовой иглы", - подытожил Кулеба.

Украина подписала контракт на транзит газа на 5 лет. За этот период получит не менее $7 млрд. Минимальные гарантированные объемы прокачки составят 65 млрд м куб. газа в первый год и 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. Дополнительные с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.