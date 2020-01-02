Когда Украина напрямую будет покупать российский газ

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1845
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1809
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 504
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2844
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 999
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1521
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1071
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3996
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
9
3
13
3
3
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2844
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1323
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1251
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 684
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 11:06

Когда Украина напрямую будет покупать российский газ

  Комментировать
Когда Украина напрямую будет покупать российский газ
В 2014-м Украина была крупнейшим клиентом Газпрома. Фото: Зеркало недели

Украина не готова к прямым поставкам газа из России.

"Мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Газовый рынок Украины должен функционировать исключительно на основании норм Евросоюза, Третьего энергетического пакета. Чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. В правилах ЕС не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", – сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Інтерфакс-Україна".

По его словам, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа, как это было до 2014 года.

"Когда создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, не можем запретить компаниям покупать газ у Газпрома в соответствии с их договоренностями. Однако Газпром будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополию, не будет иметь возможность навязывать свои условия. Будет одним из игроков", – добавил Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз отделился от ГТС Украины

В 2014-м Украина была крупнейшим клиентом Газпрома.

"Украина уже никогда не будет крупнейшим клиентом российской компании, поскольку диверсификация рынков и функционирования газового рынка в нормах ЕС не позволит этого. Возможно, теоретически, Нафтогаз будет покупать газ напрямую у Газпрома на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции и "газовой иглы", – подытожил Кулеба.

Украина подписала контракт на транзит газа на 5 лет. За этот период получит не менее $7 млрд. Минимальные гарантированные объемы прокачки составят 65 млрд куб. м газа в первый год и 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше. Дополнительные с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда Украина напрямую будет покупать российский газ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 18702
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15516
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 13779
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 7974
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 7561
Экономика
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
 Просмотров: 369
Нафтогаз отделился от ГТС Украины
Нафтогаз отделился от ГТС Украины Просмотров: 585
Какие продукты больше всего дорожали в течение прошлого года
Какие продукты больше всего дорожали в течение прошлого года
 Просмотров: 396
Посылки станут роскошью: Укрпочта подняла цены
Посылки станут роскошью: Укрпочта подняла цены Просмотров: 2016
Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем
Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
4
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
Голосов: 22812
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua