Объяснили, что будет с долларом до конца недели

Доллар продолжит дешеветь до конца недели. Фото: Depositphotos

За прошедшую неделю доллар подешевел на 1,0-1,1%. На 16 декабря официальный курс Нацбанка составляет 23,49 грн/долл.

"В течение последних недель доллар постоянно терял 1%. Это свидетельствует об устойчивой динамике постепенного укрепления гривны. Национальная валюта продолжит укрепляться дальше", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, на этой неделе курс доллара к гривне снизится еще.

"На межбанке доллар будет торговаться 23,2-23,3 гривны. В обменниках наличный будут продавать по 23,1-23,3 гривны", - прогнозирует аналитик.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.