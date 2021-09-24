Объем инвестиций КНР в Украину увеличился в пять раз

 
Ексклюзивы
1/5
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 108
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 432
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 639
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3213
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 450
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 414
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 8244
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 576
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 594
Фото
Все фото
7
3
9
12
16
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2 Просмотров: 1944
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 729
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2628
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1287
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 72
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
пятница, 24 сентября 2021 20:20

Объем инвестиций КНР в Украину увеличился в пять раз

  Комментировать
Объем инвестиций КНР в Украину увеличился в пять раз
Исследователи призывают быть бдительными с инвестициями КНР. Фото: pexels.com

С 2016 года объем инвестиций КНР в Украину увеличился в пять раз до $260 млн.

Такие инвестиции осуществляются государственными предприятиями и могут иметь политические цели, говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

В течение 2016-2021 годов объем китайских инвестиций с $50 млн вырос до $260 млн. Общий объем прямых иностранных инвестиций составляет 0,5%. Но темпы их роста значительно опережают рост ПИИ в целом.

"Рост инвестиций из Китая должен быть под пристальным вниманием, ведь, так же как и из России, такие инвестиции часто осуществляются государственными предприятиями и имеют не только коммерческие, но и политические цели", - говорят в ЦЭС.

Из КНР инвестируют преимущественно государственные компании в украинском госкомпании. Кредиты предоставляют государственные банки. Китайские компании зачастую работают в отрасли в энергетики и сельского хозяйства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной

"С одной стороны, сейчас есть перспективы усиления такого сотрудничества. Но с другой стороны, это будет зависеть от политических договоренностей и от того, куда их "пустят". У нас есть собственные элиты, контролирующие большую часть экономики и они здесь не хотят видеть иностранных конкурентов", - отметил автор исследования Дмитрий Горюнов.

Китай увеличивает свое экономическое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Становится крупнейшим торговым партнером региона и влияет на политику. Растущее экономическое присутствие Пекина в Центральной и Восточной Европе в течение последнего десятилетия совпала со снижением юридических и управленческих стандартов. Вызвала беспокойство относительно состояния окружающей среды и роста уровня задолженности в регионе, свидетельствует исследование.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объем инвестиций КНР в Украину увеличился в пять раз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Впервые за математическими расчетами открыли планету

Четыре года назад задушили руководителя Киевоблэнерго

В небо поднялся первый дирижабль

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 9333
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 7389
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 6093
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 5310
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 3897
Экономика
Каждому пятому пересматривают зарплату раз в год: обзор рынка труда
Каждому пятому пересматривают зарплату раз в год: обзор рынка труда Просмотров: 9
Китай запретил криптовалюту. Котировки упали
Китай запретил криптовалюту. Котировки упали Просмотров: 117
Правительство заставляет местные власти устанавливать тарифы на тепло, но полномочий не предоставляет - Атрошенко
Правительство заставляет местные власти устанавливать тарифы на тепло, но полномочий не предоставляет - Атрошенко Просмотров: 81
Британские и украинские юристы Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса
Британские и украинские юристы Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса Просмотров: 234
К объединенной энергетической системе в ближайшие дни планируют присоединить Бурштынский энергоостров – источник
К объединенной энергетической системе в ближайшие дни планируют присоединить Бурштынский энергоостров – источник Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
Макрон вернет посла в Вашингтон. Что пообещал Байден
2
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1
Суд объявил приговор палачу активистов Майдана Крысину
Голосов: 26861
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть