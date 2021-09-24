Исследователи призывают быть бдительными с инвестициями КНР. Фото: pexels.com

С 2016 года объем инвестиций КНР в Украину увеличился в пять раз до $260 млн.

Такие инвестиции осуществляются государственными предприятиями и могут иметь политические цели, говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

В течение 2016-2021 годов объем китайских инвестиций с $50 млн вырос до $260 млн. Общий объем прямых иностранных инвестиций составляет 0,5%. Но темпы их роста значительно опережают рост ПИИ в целом.

"Рост инвестиций из Китая должен быть под пристальным вниманием, ведь, так же как и из России, такие инвестиции часто осуществляются государственными предприятиями и имеют не только коммерческие, но и политические цели", - говорят в ЦЭС.

Из КНР инвестируют преимущественно государственные компании в украинском госкомпании. Кредиты предоставляют государственные банки. Китайские компании зачастую работают в отрасли в энергетики и сельского хозяйства.

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"С одной стороны, сейчас есть перспективы усиления такого сотрудничества. Но с другой стороны, это будет зависеть от политических договоренностей и от того, куда их "пустят". У нас есть собственные элиты, контролирующие большую часть экономики и они здесь не хотят видеть иностранных конкурентов", - отметил автор исследования Дмитрий Горюнов.

Китай увеличивает свое экономическое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Становится крупнейшим торговым партнером региона и влияет на политику. Растущее экономическое присутствие Пекина в Центральной и Восточной Европе в течение последнего десятилетия совпала со снижением юридических и управленческих стандартов. Вызвала беспокойство относительно состояния окружающей среды и роста уровня задолженности в регионе, свидетельствует исследование.