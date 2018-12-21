Новая маркировка товаров: как изменится качество продуктов

В Украине каждый второй товар - контрафактный. В лучшем случае его завезли без уплаты налогов, в худшем - состав не соответствует указанному на упаковке. Фото: agravery.com

В Украине ввели новые правила маркировки продуктов питания. Однако ближайшие 2-3 года ничего не изменится. На самом деле украинская власть позаимствовала европейский закон. Вопрос в том, что в Европе государство контролирует то, что принимает. У нас Держпродспоживслужба со своими функциями не справляется, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Чтобы начали производить действительно качественный товар, необходимо проводить ежегодно хотя бы 5-7 тысяч контрольных закупок и лабораторных экспертиз. В небольших странах Европы их проводят десятки тысяч", - отмечает Алексей Дорошенко.

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В Украине каждый второй товар - контрафактный. В лучшем случае его завезли без уплаты налогов, в худшем - состав не соответствует указанному на упаковке.

"В 2005-2007 годах производители спорили за то, кто производит лучший продукт. Покупателям предлагали большую тару, лучшее качество. Сейчас видим, что производители конкурируют между собой за то, кто продаст хуже. В то же время главная причина, почему мы едим все более некачественную пищу - это бедность. Когда были богаче, могли покупать дорогие и лучшие продукты", - заключает эксперт.

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