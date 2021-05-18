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вторник, 18 мая 2021 13:24

"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин

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Государственное регулирование вводится тогда, когда есть угроза монополизации рынка и риски необоснованного ценообразования. В Украине на рынке топлива представлены десятки брендов и совершенно разные цены. От высоких до минимальных. Это конкуренция. Потребитель имеет огромное количество вариантов для покупки горючего. Какие были предпосылки вводить государственное регулирование, никто не понимает. Похоже на очередное популистское решение правительства, рассказал Gazeta.ua директор "Консалтинговой группы" А-95" Сергей Куюн.

"Вероятно, кому-то хочется вручную управлять экономикой. Хотя за последние полгода нефть подорожала вдвое - с 38 до 70 долларов за баррель. Конечно, стоимость бензина, дизтоплива будет расти и в Украине. Мы 80% топлива импортируем. Любой анализ покажет, что цены выросли пропорционально закупочной стоимости нефтепродуктов. Весь март и апрель продолжался тесный диалог между представителями рынка и чиновниками. В результате даже подписали меморандум. Правительство обещало содействовать свободному ценообразованию и конкуренции. Прошло полтора месяца - все просто перечеркнули, ввели госрегулирование", - говорит Сергей Куюн.

По мнению эксперта, любое регулирование - это удар по потребителю и бизнесу. Оно убивает мотивацию развиваться.

"Кто сегодня будет инвестировать в новые сервисы и объекты? Зачем это делать, если все равно ты не сможешь потом монетизировать это улучшение? Для потребителя это обернется тем, что все больше компаний будет задумываться над тем, как оптимизировать расходы и снизить себестоимость горючего. Все сервисные премиальные сети будут вынуждены сворачивать услуги. Увольнять работников, поскольку нужно платить зарплату. Наш анализ показывает, что дороже, чем предельный уровень в постановлении, продавала топливо одна АЗС из 10 в этом году. Это нормальная ситуация на любом рынке. Это как премиальные продукты повышенного качества или какая-то органическая пища, она всегда дороже. Выбирать - это право потребителя ", - говорит он.

Автор: Елена Луценко
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На заправках WOG прекратили продажу премиального бензина А-95 Mustang и ГП + Mustang

По словам эксперта, в стоимости литра бензина А-95 акциз НДС составляет 40%. Еще столько же - закупочная стоимость. 10% - логистика, хранение. Остальные - это прибыль.

"У нас около 20% рынка бензина принадлежит поставке из Литвы. Это высококачественное топливо, уже 20 лет его в Украину завозят. Реально есть люди, которые только его используют, потому что доверяют. Сейчас его продажа вообще становится неприбыльной. Есть контракты подписанные, а прибыли нет. Сетям придется отказываться от него? Лишить людей горючего, к которому они привыкли и готовы платить? Это абсурд.

Ничего хорошего не будет от правительственного постановления. Особенно, если будут резкие колебания на рынке, то никто не будет создавать запасов. Потому что если у тебя регулируемая цена и ты не уверен в том, что сможешь продать это топливо и вернуть деньги. Будем жить одним днем. Это плохо", - добавил Сергей Куюн.

Большинство сетей будут пытаться торговать по максимально разрешенной цене, прогнозирует эксперт.

"В постановлении записано, что предельный уровень будет рассчитываться на основе мировых котировок. Чтобы спрогнозировать цену, нам надо спрогнозировать цену в мире. Этого никто не сделает. 2020 начали с 60 долларов за баррель, дальше началась пандемия - нефть упала в цене до 15.

Затем в июне стоимость выросла до 40, а в конце года вновь было 50. Никто не может предсказать, что будет с ценами на топливо. В Украине она будет колебаться вместе с мировыми, меняться ежедекадно. Я не исключаю, что стоимость нефти достигнет 100 долларов, это значит, что цена горючего будет 33-34 гривен за литр", - говорит эксперт.

Правительство не может влиять на мировую стоимость горючего.

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"Единственное, на что правительство может влиять - это налоговая нагрузка. Единственный способ эффективно снизить стоимость горючего - снизить налоги. Но этого не будет. Никто не хочет деньги терять. Кстати, за счет акциза на топливо реализуется программа "Большое строительство" президента", - подытожил Сергей Куюн.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

Средняя цена дизельного топлива на май должна быть 27,89 грн за литр, бензина - 30,22 грн за литр. На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн за литр, на бензин - не больше 5 грн.

На заправках WOG припинили продаж преміального палива 95 Mustang та ДП + Mustang. Фото: Олена Луценко

На заправках WOG прекратили продажу премиального топлива 95 Mustang и ДП+ Mustang. Фото: Елена Луценко

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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