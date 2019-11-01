Назвали самую дешевую квартиру для аренды

В октябре преимущественно арендовали одно- и двухкомнатные квартиры. Фото: tva.ua

В октябре дешевле всего арендовали однокомнатную квартиру площадью 39 м² на ул. Полесской в ​​Дарницком районе - 6250 грн.

Двухкомнатное жилье 58 м² на просп. Оболонском сдали за 10 000 грн. На ул. Петрицкого в Святошинском районе однокомнатную квартиру площадью 48 м² арендовали за 12 500 грн, передает АН "Благовіст".

За 12 600 грн арендовали двухкомнатное жилье 62 м² на ул. Гмыри в Дарницком районе. В Голосеевском за 17 000 грн арендовали трехкомнатную квартиру 95 м².

За аренду двухкомнатной квартиры 100 м² в Печерском районе заплатили 24 700 грн. За 25 000 грн сняли двухкомнатное жилье 68 м² на ул. Жилянской в ​​Шевченковском районе.

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В Печерском районе аренда "однушки" 90 м² стоила 61 750 грн. В том же районе за квартиру площадью 137 м² заплатили 65 700 грн.

Дороже всего в октябре стоила аренда 180 м² в Шевченковском районе - 81 500 грн.

Ежегодно аренда квартир в среднем дорожает до 20% в гривне. Цена напрямую зависит от коммунальных тарифов, налогов на недвижимость.