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среда, 30 октября 2019 21:10

Без животных и детей: почему арендодатели перебирают квартирантами

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Без животных и детей: почему арендодатели перебирают квартирантами
Чем лучше ремонт в квартире, тем больше требований и дороже аренда. Фото: pobudovano.com.ua

В Киеве арендовать самую дешевую однокомнатную квартиру стоит 6 тыс. грн. Это жилье без ремонта, далеко от метро, ​​рассказал Gazeta.ua эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.

"Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тысяч гривен в месяц. В крупных городах преимущественно снимают жилье от 4 до 8 тысяч гривен. Снять "однушку" возле метро, ​​например, на Позняках стоит минимум 6,5 тысяч гривен", - объясняет Костецкий.

Добавляет, что самый дешевый вариант - аренда комнаты в квартире. Стоит 2-5 тыс. грн.

"Дешевле всего жить с хозяевами. Вариант дороже, когда жилье арендуют несколько квартирантов. Правда владельцам выгоднее и безопаснее сдавать в аренду целую квартиру, а не отдельные комнаты", - отмечает эксперт.

В Киеве на одного потенциального клиента приходится по 40 квартир для аренды.

"Многие жилья сдают в новостройках. Обычно аренда таких квартир стоит дороже. Там новая техника, мебель, коммуникации. Хозяева, чтобы минимизировать потери, ищут квартирантов без детей, животных и вредных привычек. Хотят сдать жилье программистам или людям с постоянной денежных работой. Чем лучший ремонт, тем больше требований к потенциальным клиентам. Чем хуже условия, тем меньше требований", - объясняет Костецкий.

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По его словам, семьи с детьми преимущественно ищут однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Без детей, холостые или студенты могут арендовать смарт-жилье.

"Ежегодно аренда квартир в среднем дорожает до 20% в гривне. Цена напрямую зависит от коммунальных тарифов, налогов на недвижимость", - резюмирует Костецкий.

В сентябре дешевле всего арендовали 1-комнатную квартиру 30 м² на ул. Ушинского в Соломенском районе. Жилье сняли за 6000 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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