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вторник, 01 октября 2019 21:10

Назвали самую дешевую квартиру, которую арендовали в сентябре

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Назвали самую дешевую квартиру, которую арендовали в сентябре
В сентябре чаще всего арендовали одно- и двухкомнатные квартиры. Фото: Depositphotos

В сентябре дешевле всего арендовали 1-комнатную квартиру 30 м² на ул. Ушинского в Соломенском районе. Жилье сняли за 6000 грн.

В Печерском районе арендовали "однушку" площадью 42 м² за 11 250 грн. За 12 300 грн удалось снять 1-комнатное жилье 48 м² в Подольском районе, передает АН "Благовіст".

2-комнатную квартиру площадью 58 м² за 12 600 грн арендовали на ул. Костельной в Шевченковском районе. 15 000 грн отдали за аренду "однушки" в Соломенском районе площадью 51 м². Такой же площади квартиру сняли в Шевченковском районе за 24 700 грн.

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В Голосеевском районе аренда жилья площадью 120 м² стоила 24 700 грн. За 61 750 грн сняли 3-комнатную квартиру площадью 150 м² на ул. Институтской в ​​Печерском районе.

На ул. Глыбочицкой в ​​Подольском районе за 71 100 грн арендовали 3-комнатную квартиру 190 м².

В Киеве студентам КПИ арендовать 1-комнатную квартиру у метро Политехнический университет стоит от 6800 грн. У метро Шулявская - 6500 грн. На Лесном массиве комнаты сдают в аренду от 1550 грн. "Однушку" можно снять за 4800 грн. За 2-комнатное жилье просят 8700 грн.

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