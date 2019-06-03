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понедельник, 03 июня 2019 15:32

Назвали самое доступное мясо для украинцев

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Назвали самое доступное мясо для украинцев
С начала года курятина подешевела на 16 коп./кг. Фото: Новости N

Самым дешевым мясом в Украине остается курятина. Так, куриную тушку в среднем продают по 58,5 грн/кг.

Свинина стоит вдвое дороже. За килограмм просят 116,1 грн, передает Госстат.

Говядину продают по 128,5 грн/кг.

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В то же время с начала года все виды мяса подешевели. Курятина и говядина - на 16 коп. и 56 коп. соответственно. Свинина упала в цене на 14 коп.

В Украине курятина стоит дешевле, чем в Европе. Например, поляки покупают мясо на 17,7% дороже. В Германии курятина дороже в 2,3 раза.

В апреле украинцы на среднюю зарплату могли купить меньше мясных продуктов, чем в январе. В то же время покупательная способность пенсионеров за это время немного выросла.

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Дата
03
июня

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