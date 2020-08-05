Назвали профессии, которые будут востребованы ближайшие 5 лет

Медицинские лаборанты имеют возможность зарабатывать от 9 тыс. грн. Фото: pixabay.com

В Украине чаще всего работу предлагают в сфере строительства, логистики. Ищут разнорабочих.

В то же время эксперты подготовили перечень профессий, которые будут самыми востребованными ближайшие 5 лет, пишет Work.ua.

Медицинский лаборант

Востребованными становятся медицинские лаборанты, ведь растет количество граждан, которые тщательно следят за своим здоровьем. Лаборанты проводят сбор анализов, исследования, согласно которым врачи диагностируют болезни. В столичных лабораториях готовы платить от 9 тыс. грн. Обещают бонусы.

Водитель грузовика

Сфера доставки стремительно развивается, потому что растет популярность интернет-магазинов. Поэтому появляется все больше вакансий для водителей, которые будут доставлять товары от магазинов и производителей к точке выдачи. В среднем работодатели готовы платить 15 тыс. грн. Есть компании, где водители имеют возможность зарабатывать более 25 тыс. грн в месяц.

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Финансовый консультант

Финансовые консультанты помогут повысить уровень финансовой грамотности граждан, сохранить бюджет. Специалисты посоветуют, во что инвестировать, а на чем можно сэкономить. Консультанты имеют возможность зарабатывать от 25 тыс. грн.

Веб разработчик

Ближайшие 5 лет вырастет популярность веб разработчиков. Это связано с быстрой диджитализацией современного мира. Уже сегодня специалисты могут зарабатывать до 112 тыс. грн.

На рынке труда после послабления карантина усилилась конкуренция за рабочие места. Украинцы готовы работать на условиях, которые им предлагают компании. Ведь боятся потерять работу.