Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют

В сентябре дешевле станут баклажаны, перец, картофель. Фото: pixabay.com

В Украине в сентябре подешевели овощи. Цены будут падать до начала затяжных дождей. Далее появится более дорогая тепличная продукция, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

По его словам, в сентябре дешевле станут баклажаны, перец, картофель. В то же время сезон почвенного огурца уже закончился. Тепличные продают по 30 грн/кг.

"В этом году продукты летом дорожали значительно медленнее, чем год назад. Повлиял карантин, в частности сокращение доходов и уменьшение покупательной способности населения. Кроме того, часть граждан начали самостоятельно выращивать овощи. По сравнению с прошлым годом подешевел картофель, курятина", - говорит экономист.

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Добавляет, что на сентябрь в цене немного добавила свинина и говядина. Планово подорожали молочные продукты - об этом предупреждали производители.

"Правда с начала лета стремительно росла стоимость сезонных фруктов и ягод. Даже сейчас бананы стоят дешевле, чем отечественные яблоки. Также подорожала гречка. В следующем году крупа будет дешевой. Производители увеличат площади, потому что в этом году гречки не хватает. Такие ценовые колебания происходят ежегодно. Кроме того, гречневая крупа идет исключительно на внутреннее потребление. Другая ситуация с кукурузой. Если не продашь у нас, то продашь за рубежом. Подорожал рис. На цене отразилась курсовая разница", - подытожил экономист.

В январе-июле 2020-го гречка подорожала на 33,7%, свидетельствуют данные Госстата. Килограмм стоит более 35 грн. В то же время в январе 2019-го в магазинах гречку продавали по 16,3 грн/кг. Стремительно цена выросла в марте этого года - после введения карантина из-за распространения коронавируса.