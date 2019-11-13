Назвали продукты, которые подорожают до конца года

В ноябре-декабре некоторые крупы и хлеб подорожают на 2-3%. Фото: Depositphotos

До конца года потребительская инфляция составит 1,5-1,8%.

"Существенного подорожания продуктов не будет. Возможны колебания цен на овощи борщового набора. Продолжат дорожать яйца", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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В ноябре-декабре некоторые крупы и хлеб подорожают на 2-3%.

"В октябре лидером роста цены среди хлеба был пшеничный. В ноябре ощутимо подорожает ржаной. Большинство продуктов за следующие два месяца станут дороже, но не будут выше потребительской инфляции", - резюмировал Дорошенко.

В октябре продукты в Украине подорожали на 0,6%. Больше всего в цене выросло сливочное масло, молоко, пшеничный хлеб. В отделе бакалеи безоговорочным лидером стала гречка. Добавила 31,3%. Овощи борщевого набора подорожали от 0,8% до 4,2%. В то же время яблоки упали в цене на 7,8%.