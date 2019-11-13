Назвали продукты, которые подорожают до конца года

 
Ексклюзивы
1/5
Просил, чтобы не "отмазывали" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил, чтобы не "отмазывали" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 576
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1530
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 756
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 486
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3519
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 522
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 324
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1170
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2934
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 486
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1260
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3870
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2115
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 855
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
среда, 13 ноября 2019 12:05

Назвали продукты, которые подорожают до конца года

  Комментировать
Назвали продукты, которые подорожают до конца года
В ноябре-декабре некоторые крупы и хлеб подорожают на 2-3%. Фото: Depositphotos

До конца года потребительская инфляция составит 1,5-1,8%.

"Существенного подорожания продуктов не будет. Возможны колебания цен на овощи борщового набора. Продолжат дорожать яйца", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина массово завозит фрукты из-за границы

В ноябре-декабре некоторые крупы и хлеб подорожают на 2-3%.

"В октябре лидером роста цены среди хлеба был пшеничный. В ноябре ощутимо подорожает ржаной. Большинство продуктов за следующие два месяца станут дороже, но не будут выше потребительской инфляции", - резюмировал Дорошенко.

В октябре продукты в Украине подорожали на 0,6%. Больше всего в цене выросло сливочное масло, молоко, пшеничный хлеб. В отделе бакалеи безоговорочным лидером стала гречка. Добавила 31,3%. Овощи борщевого набора подорожали от 0,8% до 4,2%. В то же время яблоки упали в цене на 7,8%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали продукты, которые подорожают до конца года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Известному певцу вернули звание народного артиста

Княгиня Монако снялась в триллере

Ради войны с украинцами Россия разорвала международный договор

Разрушили украинский город

Террористы заложили бомбы на стадионе

Самое читаемое
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 19800
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 12843
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 10872
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 9666
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
19
 Просмотров: 6678
Экономика
ЕС поддержал открытие рынка земли в Украине
ЕС поддержал открытие рынка земли в Украине Просмотров: 180
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 4797
Доллар подешевел: курс валют на 13 ноября
Доллар подешевел: курс валют на 13 ноября Просмотров: 1305
"Хотим быстрого результата" - МВФ о переговорах с Украиной
"Хотим быстрого результата" - МВФ о переговорах с Украиной Просмотров: 360
В Минэкономики назвали стоимость гектара украинской земли
В Минэкономики назвали стоимость гектара украинской земли 1 Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
8
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
6
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Игрок сборной Украины рассказал, почему в команде общаются на русском
Голосов: 22313
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua