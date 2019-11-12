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вторник, 12 ноября 2019 16:03

От хлеба к гречке: что подорожало в октябре

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От хлеба к гречке: что подорожало в октябре
Гречка в октябре подорожала на 31,3%. Фото: Depositphotos

В октябре продукты в Украине подорожали на 0,6%. Больше всего в цене выросли молочка, все виды хлеба, некоторые крупы.

"Лидером по удорожанию стало сливочное масло - добавило 2,3%. Молоко выросло в цене на 1,4%. На 1,1% и 0,9% стали дороже кисломолочные сыры и сметана", - написал в Facebook Алексей Дорошенко, директор ассоциации поставщиков торговых сетей.

Пшеничный хлеб подорожал на 1,7%, ржаной - на 1,4%, батон - на 1,3%.

"В отделе бакалеи безоговорочным лидером стала гречка. За последний месяц прибавила 31,3%. Рис подорожал на 1,2%, подсолнечное масло, макароны и манка - на 0,4%, мука - на 0,1%. Не изменилась цена ячневой и пшенной крупы. Сахар подешевел на 0,7%", - объясняет эксперт.

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Добавляет, что овощи борщевого набора подорожали от 0,8% до 4,2%. Яблоки упали в цене на 7,8%.

"На 4,2% выросла стоимость куриных яиц. Мороженая рыба добавила 0,5%, говядина - 0,4%, куриная тушка - 0,3%, филе курицы - 0,1%. Не изменились цены на сало и вареную колбасу, а свинина подешевела на 0,3%", - подытожил Дорошенко.

Украина увеличила поставки картофеля из-за границы. Завозят продукцию из Беларуси, Казахстана. Таким образом сбивают цену. В этом году украинские фермеры получили меньший урожай картофеля, чем рассчитывали.

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ноября

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