Почему в Украину массово завозят картофель из-за границы

Украинский фермер понимает, как будет храниться продукция, потому что знает технологию, по которой выращивал ее. Фото: Depositphotos

В Украине подешевел картофель. В опте в среднем стоит 9,6 грн/кг.

"Стремительно цена выросла в конце августа - первой половине октября. Отечественный картофель созрел позже. Продукцию активно покупали из-за новостей о плохом урожае. Кроме того, население помнит лук по 25-28 гривен за килограмм. Чтобы удовлетворить спрос, картофель начали импортировать из Беларуси. Правда трейдеры не рассчитали и завезли больше, чем надо. Поставки есть еще, но меньшими объемами", - рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

По ее словам, есть много нареканий на качество белорусской картошки как от оптовых, так и розничных покупателей.

"Картофель из Беларуси закладывают на хранение. Есть риск, что он сгниет в хранилищах. Например, украинский фермер понимает, как будет храниться продукция, потому что знает технологию, по которой выращивал ее", - объясняет Гетьман.

Добавляет, что у государства нет инструмента, чтобы оценить реальное предложение отечественного картофеля.

"Возможен вариант, что его фермеры заложили в овощехранилища. Если продукция быстро портиться, распродавать начнут в декабре. Цена упадет. Если производители будут придерживать картофель до весны, зимой он стремительно подорожает. Придется снова импортировать. Стоимость картофеля будет зависеть от цен в Европе и курса валют в Украине", - говорит эксперт.

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Отмечает, что по сравнению с прошлым годом имеем больший урожай других овощей борщового набора.

"Их активно закладывают на хранение. Но цены по всем позициям меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Морковь в опте стоит 5 гривен за килограмм, свекла - 4,8. Килограмм лука продают по 7,2 гривен, а капусты - по 4,2. Зимой вряд ли получим дефицит. Если своей продукции не хватит, начнем больше завозить из-за рубежа", - резюмировала Гетьман.

В июле-сентябре Украина закупила за рубежом 6,8 тыс. т яблок. Это наибольший объем импорта за аналогичный период последние 3 года. Экспорт яблок в 2,5 раза меньше импорта. За границу Украины в июле-сентябре продала 2,6 тыс. т.