Назвали особенности работы государственных банков в новогодние праздники

Ощадбанк и Приватбанк не будут вводить лимит на снятие наличных. Фото: Дебет-Кредит

Государственные Ощадбанк и ПриватБанк не будут ограничивать снятие наличных со своих банкоматов во время новогодних праздников.

Основной целью Ощадбанка является обслуживание клиентов, отметили в банке. Поэтому финучреждение не будет вводить ограничения на снятие наличных. Клиенты могут снять средства в банкомате в рамках собственных тарифных пакетов и в пределах имеющегося остатка на карточном счете, пишет УНН.

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По данным Ощадбанка, в декабре растет объем снятия наличных с банкоматов в среднем на 15-20%. В январе спрос на наличные уменьшается.

В ПриватБанке также заверили, что их сеть банкоматов будет работать в штатном режиме.

В 2019 году принимать изношенные банкноты позволили трем уполномоченным банкам. Раньше их можно было сдавать только в отделения Нацбанка.